Car un jour de vengeance

"Le C et la croix, tracés au couteau dans ma chair. Notre symbole. Chevrière. Englouti par les flammes, une nuit d'hiver, il y a presque vingt ans. Comme dans le livre. Tout comme dans le livre. " Impossible... Le sang de Lilas, 37 ans, se fige lorsqu'elle découvre dans sa librairie favorite un livre retraçant les heures sombres de son adolescence au pensionnat de Chevrière, en Suisse. C'est fou, tout y est, ses pensées intimes, ses chagrins, ses secrets, et surtout l'acte terrible commis avec ses trois amis d'alors, Lazare, Alice et Olivier... La raison pour laquelle elle se terre dans cette maison au bord d'un lac d'Auvergne depuis presque vingt ans. Tout y est... et le livre se termine par un épilogue racontant le meurtre à venir de Lilas : une menace, ou une prophétie ? Consciente qu'elle ne reviendra sans doute pas, Lilas ferme sa maison et part à la recherche de ses anciens amis, assaillie à la fois par la peur de voir éclater la vérité, et par les souvenirs de cette amitié intense, qui les a liés à jamais...