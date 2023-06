"A quoi serais-je prêt pour une promotion ? " Voilà sans doute la question qu'aurait dû se poser le héros de cette aventure. Dans l'espoir d'être pris au sérieux par son patron, il va se lancer dans un défi d'entreprise nommé "l'ultra raid" . Avec le désastreux instinct dont il est pourvu, rien que la balade en forêt risque de tourner au drame... mais son destin et sa vie dépendront de vos choix ! Animé de bon sens et de logique, vous, lecteur, allez lui permettre de poursuivre sa route dans un dédale de mystères. Des secrets vieux de plusieurs millénaires se terrent au coeur de cette montagne. Saurez-vous les découvrir ? A travers des énigmes et la gestion d'un inventaire, guidez ce héros, mais prenez garde : si chacune des routes est différente... la plupart ne le ramèneront pas chez lui ! Amoureuse des mots et de la fiction depuis l'enfance, j'écris depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Après avoir embrassé une carrière dans l'éducation populaire, pour répondre aux appétences psycho-sociologiques qui m'animent, j'ai eu la chance de voir publier mon premier roman : la Montagne sans Retour. Profondément imprégnée par l'univers du jeu de rôle, l'imaginaire demeure ma soupape pour réinventer mon quotidien et offrir de l'onirisme à mon entourage. L'aventure éditoriale m'a encouragée à investir plus de temps dans ce qui est, pour moi, l'essence même de ce qui me fait vibrer.