Festin de restes. 200 recettes anti-gaspi

Noyaux ! Pelures ! Trognons ! Cosses ! Fonds de pots de miel ! ... Plus rien ne se perd, tout se transforme ! A travers près de 200 recettes, la talentueuse Sonia Ezgulian montre qu'il est facile de réaliser des plats simples, délicieux et inventifs : dauphinois de pain rassis, risotto de restes de pâtes cassées, moelleux au chocolat aux bananes très mûres, pesto de fanes de radis... Sonia livre ses astuces pour accommoder les restes et concocter de savoureux repas originaux à partir de 20 plats du quotidien. La salade de tomates devient une sauce pour les raviolis, le couscous laisse place à une soupe orientale aux boulettes de semoule et le riz au lait se change en croquettes de riz au chocolat blanc et coco.