Communiquer avec les fées. Découvrez les secrets du monde féérique

COMMUNIQUER AVEC LES FEES DECOUVREZ LES SECRETS DU MONDE FEERIQUE Ce guide complet et pratique vous invite à découvrir le royaume des Fées et son histoire, depuis les anciens mythes, les légendes celtiques et arthuriennes, jusqu'aux récits de rencontres réelles avec les êtres Fées. Emily Carding partage une vingtaine d'exercices pour rencontrer l'être Fée et sa sagesse, destinés à tous les niveaux d'aptitude, tels que le recours à un symbole comme portail dans le monde des Fées ou un voyage dans le monde souterrain pour rencontrer votre allié féerique. Vous découvrirez également comment honorer les Fées, vous connecter profondément à la nature et révéler vos dons uniques. Ce guide vous plonge ainsi dans la magie des Fées et vous invite à renforcer les liens entre nos mondes, à restaurer l'équilibre avec la nature et le monde imperceptible.