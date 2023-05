Après le magistral premier tome de la nouvelle trilogie explosive du maître du polar Don Winslow, La Cité en flammes, voici le deuxième volume aussi épique et ambitieux, La Cité des rêves. Sur la côte est, la guerre des gangs a fait rage et Danny Ryan a perdu. La Mafia, les flics, le FBI veulent tous le voir mort ou en prison. Avec son fils, son père vieillissant et les quelques rescapés de sa bande, il part tenter sa chance en Californie. A Hollywood, la ville où les rêves les plus fous se réalisent. Le sien est de mener enfin une existence tranquille et paisible. Sauf que les fédéraux le traquent : ils veulent lui demander une faveur qui fera de lui un homme riche, ou mort. Des rives du Rhode Island aux déserts californiens, des couloirs du pouvoir à Washington aux studios légendaires d'Hollywood, La Cité des rêves happe le lecteur et l'emporte dans une fresque épique, inoubliable. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean Esch A propos de l'auteur Don Winslow est l'auteur de vingt-deux best-sellers internationaux, dont Corruption, Savages et L'Hiver de Frankie Machine. Sa trilogie de La Griffe du chien, Cartel et La Frontière est en cours d'adaptation série par la chaîne FX. Il vit aujourd'hui entre la Californie et le Rhode Island. "? Un auteur qui a porté le polar aux sommets". François Lestavel, Paris Match "On reste pantois devant l'habileté de Winslow, capable de réduire le matériau homérique à son squelette pour le rhabiller d'une chair bien à lui". Alexis Brocas, Lire Magazine Littéraire