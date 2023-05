Rescapé.e.s. Carnet de sauvetages en Méditerranée

A l'été 2022, Lucas Vallerie et Michaël Bunel ont embarqué à bord du Geo Barents, le navire affrété par Médecins Sans Frontières (MSF) pour secourir des migrants en Méditerranée. Le premier est illustrateur et bédéiste, le second est photographe. Si l'ONG les a invités, c'est pour témoigner de ce qu'ils auront vu, porter la voix des exilés et celle des sauveteurs... parler d'histoires plutôt que de chiffres sur un sujet devenu tristement banal. Au cours de leur rotation, Lucas et Michaël ont dû faire face au pire : voir une embarcation éventrée, une partie de ses occupants d'ores et déjà disparus en mer... Mais ils ont aussi vécu une aventure bouleversante et rencontré des personnalités exceptionnelles, tant du côté des sauveteurs que des rescapés. Dans ce carnet de reportage à 4 mains, ils racontent la vie à bord du Geo Barents. Croquis, textes et photographies se complètent pour immortaliser une rencontre : celle de destinées venues des deux bords de la Méditerranée.