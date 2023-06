50 DÉLICES DU PAYS BASQUE. ET LES MEILLEURES ADRESSES POUR LES DÉGUSTER. ET LES MEILLEURES ADRESSES POUR LES DÉGUSTER

Julie Martinez a établi pour vous la liste des 50 délices les plus délicieux du Pays basque et ça n'a pas été facile tant ce territoire est riche en produits gourmands ! Et pour que la fête soit complète, elle vous confie, pour chacun de ces 50 délices (salés et sucrés) les deux ou trois meilleures adresses où aller les acheter ou les déguster. A vous les escapades gourmandes à Bayonne, Anglet, Biarritz, Hasparren, Espelette...