Geocaching. 15 parcours pour vivre l'aventure

L'aventure est partout, à la portée de tous ! Présentant 15 parcours à travers le monde (Brésil, France, USA, Cambodge, Bolivie, Israël...) du plus simple au plus difficile, Arnokovic fait découvrir l'univers du Geocaching, sa passion du jeu et son amour de la communauté. Des focus thématiques évoquent les caches les plus anciennes, les plus belles, les plus difficiles et bien d'autres secrets... D'un quai de Prague à la jungle brésilienne, de récits en conseils, de clins d'oeil en coups de coeur, ce livre est une plongée dans un monde d'aventure où chacun peut trouver sa place.