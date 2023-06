Agenda scolaire Kawai colorie-moi 2023-2024

Avec une page par jour et une double-page mensuelle, cet agenda permet aux élèves de 7 à 12 ans d'organiser facilement leurs devoirs et révisions, et de noter chaque mois leurs objectifs et leurs bons moments. Le plus : des dessins kawaï à colorier tout au long de l'année ! On retrouve aussi à l'intérieur de nombreuses pages d'infos pratiques (coordonnées, emploi du temps, etc.), une double-page réservée aux copains, une page pour inscrire ses profs par matière et les contacts, une double-page pour répertorier toutes ses notes de l'année par matière, et plein d'autres surprises. De nombreuses pages de bonus : verbes irréguliers anglais, tableau de conjugaison, tables de multiplication, tableaux de conversion, les meilleurs artistes, les meilleurs morceaux... Agenda de septembre 2023 à début juillet 2024. 11, 5 x 17 cm / 308 pages