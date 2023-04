Christophe Adam présente la pomme, la fraise, la framboise, la tomate et le citron. En 215 recettes succulentes

LE POINT COMMUN ENTRE LA POMME, LA FRAISE, LA FRAMBOISE, LA TOMATE ET LE CITRON ? CE SONT DES FRUITS ACCESSIBLES, SAVOUREUX ET COLORES QUI PEUVENT SE DECLINER EN UNE MULTITUDE DE RECETTES SALEES ET SUCREES. CHRISTOPHE ADAM VOUS RACONTE ICI SES HISTOIRES DE GOÛTS AVEC LE CITRON ET SON CONCENTRE DE FRAICHEUR ENSOLEILLEE ET ACIDULEE, AVEC LA TOMATE RONDELETTE ET CHARNUE AUX MULTIPLES COULEURS, AVEC LE ROUGE VIF DE LA FRAISE ET SON GOÛT SUCRE PRINTANIER, AVEC LA VERITABLE BOMBE DE GOÛT QU'EST LA FRAMBOISE, ET AVEC LE CROQUANT ET LE FONDANT DE LA POMME. IL REUNIT ICI CES 5 FRUITS EN 210 RECETTES SIMPLES, CREATIVES ET GOURMANDES ET PARTAGE LES RECETTES PREFEREES DE SES AMIS CHEFS PATISSIERS ET CUISINIERS POUR UN CONDENSE DE SAVEURS ET DE PLAISIR. IL NE VOUS RESTE PLUS QU'A CHOISIR QUEL FRUIT VOUS CROQUEREZ EN PREMIER !