Les sentiers d'Emilie au Pays basque. 25 promenades pour tous

25 balades en famille qui vous emmèneront entre océan et montagne, dans le sublime territoire du Pays basque. Emboîter le pas d'Emilie, c'est faire provision d'émerveillement, de sensations durables, de souvenirs bien dosés en plaisir. C'est s'aventurer 145 m au-dessus du vide à la passerelle d'Holzarte, découvrir les chapelles d'Haranbeltz et de Soyarze, s'émouvoir aux cercles de pierres d'Okabé, se plonger dans la légende de la naissance des Pyrénées à la tour d'Urkulu, célébrer le mariage des Pyrénées et de l'Atlantique au cap du Figuier, goûter l'aventure de la traversée des arres calcaires de l'Anie à l'Utzigagna, rechercher le dragon volant du côté d'Ahüski. Mille trésors, des baies secrètes aux forêts profondes, font du Pays basque d'Emilie un espace de découverte et de connaissance au goût de "? revenez-y ? ". En bonus, un QR-Code par balade permettant de télécharger la trace GPS pour une navigation sur smartphone.