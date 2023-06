Cercles d'onde

Auteur discret - mais lu avec passion par tous les écrivains de sa génération - Roger Judrin a laissé à sa mort quelques trésors dans son écritoire dorée. On délivre aujourd'hui une boussole : un ensemble de réflexions sur soi, l'amour, le pouvoir, l'art. Notes glissées dans la poche lors de promenades quotidiennes autant sur des chemins frayés dans les Åuvres de l'esprit que dans allées sablonneuses de la forêt de Compiègne, les unes et les autres diverses en leurs saisons. Peu à peu une cartographie s'organise, qui unifie nos rêves et nos pensées en cercles concentriques comme sont ceux que produit le caillou jeté à l'aplomb de la surface lisse de l'eau qui, il est un instant, dormait encore.