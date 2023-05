Les fripouilles Tome 4 : Jolie Nina

Lord Elliot Havenford, baron Ralston, a certes hérité du titre de son oncle, mais également d'un domaine en ruine dont les rénovations le laissent sans le sou. Seule solution : le mariage. En plus d'avoir du charme et de l'esprit, la belle Nina Trent a l'avantage d'être très riche et heureusement célibataire. C'est donc sur elle qu'il faut miser. Hélas, elle n'a d'yeux que pour le duc de Fernbridge ! Elliot imagine alors un stratagème : sous couvert de l'aider à conquérir le duc, il compte bien la séduire lui-même. Et, se répète-t-il, tant pis pour ce manque d'élégance. Du moins jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il a mis la jeune lady en grand péril...