Soulève les ailettes pour découvrir les secrets des véhicules de secours ! Tourne la roulette et tire la languette : grâce aux amusantes animations et aux mécanismes interactifs, ce livre te fera découvrir les secrets des véhicules de secours les plus communs, les plus spectaculaires et futuristes. Les véhicules de la police, des pompiers, l'ambulance, la dépanneuse et bien d'autres n'auront plus de secrets !