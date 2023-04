Cinquante nuances de dictature. Tentations et emprises autoritaires en France et ailleurs

Tentations et menaces autoritaires agitent nos sociétés, tandis que les démocraties perdent du terrain ? : entre 2015 et 2021, le nombre de démocraties est passé de 104 (63 ? % des pays de la planète) à 98 (soit 56 ? %). Certains refusent de nommer la dictature, d'aucuns l'appellent démocratie, d'autres encore ne savent pas la définir. Pourtant, démocratures, proto­totalitarismes, totalitarisme islamiste, dinosaures communistes remastérisés, autocraties néo-sultaniques ou juntes militaires - sous des formes multiples, on voit bien que la dictature reste une réalité terriblement actuelle. Comment les dictatures adviennent-elles, comment y résiste-t-on, comment cèdent-elles le pas, comment juger leurs crimes ?? De façon à la fois érudite et vivante, forcément polémique parfois, Renée Fregosi nous invite à une réflexion critique sur la dictature d'aujourd'hui pour défendre la démocratie et envisager l'avenir. Ou comment regarder en face la dictature... pour sauver la démocratie. Renée Fregosiest docteure en philosophie et en science politique. Après avoir acquis une solide expérience des relations internationales "? sur le terrain ? " , elle a été directrice de recherche à l'université Paris-Sorbonne-Nouvelle.