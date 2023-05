Doudou dans la nuit

Quel est le secret d'un doudou précieux ? Au moment de se coucher, Séraphine, affolée, ne trouve plus son doudou. " Voici ton précieux doudou, lui dit sa maman. Je l'ai lavé car il sentait plus fort qu'un vieux chou ! " . Malheur, Doudou n'a plus son odeur ! Séraphine, en pleurs, jette son ami au tapis. Commence alors l'incroyable voyage de ce trop propre compagnon : emporté dans le trou d'une souris, il est vite récupéré par un chat malin qui l'emmène dans le jardin. Puis c'est au tour du renard, du hibou, des louveteaux et de la chauve-souris d'apprivoiser ce petit lapin de tissu pour en faire un animal sauvage. Au fil de ses rencontres sensationnelles, Doudou va gagner en parfums fauves et épicés... et en folles aventures à raconter !