Vortex Tome 2 : La fille qui a traversé le temps

En empêchant Hawthorne de parvenir au vortex originel, Elaine et Bale pensaient avoir sauvé le monde. Mais cette victoire n'est que le début d'une terrible guerre. Hawthorne a déjà un autre plan pour parvenir à ses fins, et les deux coureurs devront tout faire pour l'en empêcher... en voyageant dans le temps. Mais comment se battre à travers les âges, si on ne peut pas changer le passé ?