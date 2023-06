Dernier Amour à Constantinople. Manuel de divination

Première parution : Noir sur Blanc, 2000 Traduction revue et corrigée Le Serbe Haralampije Opujic, capitaine dans l'armée napoléonienne, sillonne l'Europe à la suite de l'empereur. Bel homme, fantasque et fougueux, il est expert aussi bien en armes qu'en amour. Sa renommée dépasse les frontières, et son fils Sofronije, lui aussi soldat de Napoléon, aura du mal à égaler ce père "trois fois mort" , choyé par les femmes. D'une aventure à l'autre, les Opujic, père et fils, croisent leurs ennemis et rivaux, les Tenecki qui leur disputent les faveurs des belles et les titres de gloire. Se lisant comme autant d'anecdotes autonomes, les histoires qui composent ce roman renvoient aux vingt-deux cartes de tarot. Dans leur ronde byzantine, les personnages virevoltent et changent de rôles. Qui est le Mat, la Papesse ou l'Ermite ? Quels coups du sort illustrent la Roue de la fortune ou la Mort ? Comme dans un puzzle magique, la fantasmagorie se fait et se défait au fil de la lecture, elle envoûte et sème sans cesse de nouveaux indices.