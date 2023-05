120 jeux spécial football avec l'OM

Un cahier de jeux pour tous les petits fans de football, et jeunes supporters du club de l'Olympique de Marseille. Un livre de jeux en tout genre, et adaptés aux enfants de 5 à 8 ans, pour faire travailler ses méninges tout en s'amusant ! Labyrinthes, cherche et trouve, 7 erreurs, points à relier, mots cachés, suites logiques, rébus, jeux d'ombres, messages codés, paires... 120 jeux sur le thème du football pour tester ses connaissances et découvrir de nombreuses infos sur l'emblématique club de l'Olympique de Marseille.