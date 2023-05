Oxalys. Tome 1. Le démon endormi

Le monde fantastique et étrange d'Helianthis est convoité par le terrible seigneur Mormoloch et son armée de démons. Les Vagabandits, une bande d'aventuriers motivés chacun par une quête personnelle mais rassemblés par le désir de combattre le mal, vont s'opposer à des ennemis assoiffés de pouvoir et vont découvrir leur propre part d'ombre dans des aventures aux multiples rebondissements.