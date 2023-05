Mon tout petit ours

Par une chaude journée d'été, un petit ours et son père décident de se rendre à la rivière pour se rafraîchir. Le chemin est long et difficile, mais le petit ours veut prouver son courage... Un livre qui aide à prendre confiance en soi Cet album aborde des thèmes universels (le danger, le sentiment de peur, le courage, la relation parent-enfant...) et aide les enfants à mieux se connaître et à prendre confiance en eux. On peut faire des erreurs et apprendre de ses erreurs, avoir peur mais être courageux, aimer son papa mais tenir à son indépendance, être petit mais vouloir grandir vite... Un format entièrement cartonné idéal pour les tout-petits Après une première parution de ce titre en album, cette édition offre un format entièrement cartonné, parfait pour les petites mains : solide et facilement manipulable.