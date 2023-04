Nos amies les bêtes

C'est un jour comme un autre dans la boucherie de Marcelin et de son chien Andouillette et pourtant... surgit une nouvelle incroyable : les animaux sont en grève ! Refusant d'être mangés, ils se sont enfuis de leurs enclos et envahissent tout le pays. Ils défilent dans les rues, révoltés par la situation, le désordre est total. Non seulement les villageois viennent les voir, curieux de participer au débat, mais les loups au creux de la forêt préparent un mauvais coup...