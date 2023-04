La Graine ardente. Poésie complète (1967-2016)

Je chevauche sur la rosse de mes exils et sur la pierre blanche du chemin j'aiguise ma parole. Quelqu'un me suit. Moi-même. Quelqu'un me suit, c'est un vent qui revient d'autres terres, les vieux parfums de brises oubliées. Retrouvés dans ses archives après son décès, les poèmes de Luis Sepúlveda sont réunis ici pour la première fois. Sensibles, touchants et engagés, ils nous font découvrir l'auteur sous un nouveau jour. Le décès d'une grand-mère, les jeux d'un enfant, les yeux d'une femme. L'odeur du maté, les couleurs vives, le son d'une guitare. La révolution chilienne, la dictature et l'emprisonnement. Le silence assourdissant des voix qui se sont tues et une patrie ensanglantée que seuls les mots peuvent ressusciter. Né au Chili en 1949, Luis Sepúlveda, est l'un des plus grands auteurs contemporains de langue espagnole. Traduits dans le monde entier, ses romans, chroniques, récits et nouvelles sont disponibles chez Points. Il est décédé en avril 2020. Préface de Louis-Philippe Dalembert Traduit de l'espagnol (Chili) par Stéphane Chaumet