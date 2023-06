Histoires extraordinaires et insolites d'astronomes

Dans cette série de nouvelles scientifiquement documentées et romancées qui frôlent parfois le picaresque, J-P Luminet nous dévoile les aventures de neuf principaux acteurs de l'astronomie entre la Renaissance et le XXème siècle. De Regiomontanus assassiné au coeur du Vatican pour s'être moqué des théories fumeuses de l'un de ses collègues, à la robe de cour offerte par le célèbre Halley à l'épouse d'Hevelius pour honorer leurs nuits passées sur une terrasse observatoire à regarder les étoiles ; de Maupertuis et ses Lapones, désireux de savoir si la Terre a la forme d'une mandarine ou d'un citron, à la décapitation de Bailly, maire de Paris sous la Révolution et illustre astronome, méprisant les simples calculs des mortels ; de Victor Hugo qui, dans son poème "La Comète" tord l'histoire des sciences pour la plier à ses désirs, à Camille Flammarion dont la bibliothèque cache des manuels reliés en chair humaine... Et d'autres aventures insolites admirablement contées par J-P Luminet qui nous parle d'argent, d'orgueil, de renommée mais aussi de femmes, inévitablement.