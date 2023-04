La vie secrète des baleines

"Bienvenue dans le monde fascinant des baleines ! Savais-tu qu'une seule dent de cachalot pouvait peser 1 kilo ? Que les baleines à bosse passent huit mois sans se nourrir pendant la saison des amours ? Ou que les baleines bleues peuvent ingurgiter jusqu'à 90 tonnes de krill et d'eau juste en ouvrant la bouche ? De leur curieuse façon de dormir à leur fabuleux chant, en passant par leur immense migration et leur étonnant système d'écholocalisation, la vie des baleines et autres cétacés n'aura plus de secrets pour toi ! "