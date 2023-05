Biomega Tome 1 . Edition de luxe

Exploration spatiale et souche virale En l'an 3005, une équipe de recherche est envoyée sur Mars. Mais, alors qu'ils reviennent sur Terre, leur appareil s'abîme en mer et le corps de l'un d'eux est retrouvé flottant dans l'atmosphère et atteint d'un étrange virus. Six mois plus tard, l'agent Zoichi Kanoe est envoyé par la Toa Industries sur l'île artificielle de 9JO, où il découvre une population ravagée par le virus. Ce dernier aura d'ailleurs infecté toute la planète d'ici une quinzaine d'heures. Zoichi aura-t-il encore le temps de trouver et protéger des gens immunisés ? Après Blame Deluxe et Blame 0 Deluxe, la réédition de l'oeuvre de Tsutomu Nihei se poursuit en grand format. A la fois graphiquement vertigineux et visionnaire, Biomega Deluxe saura trouver une place de choix dans les bibliothèques, avec une série complète en seulement trois tomes.