Le goût du melon Tome 2

Nakajô, qui travaille comme serveur dans un live house, se retrouve soudainement à héberger Kiuchi, un client qui vient de se faire larguer par sa copine et jeter à la rue. Les deux hommes ne se connaissent pas très bien et ont tous les deux des situations personnelles compliquées, mais Nakajô ne tarde pas à se rendre compte que la vie avec Kiuchi est bien plus facile qu'il ne l'imaginait. Grâce à leur cohabitation facile, la relation entre les deux hommes évolue petit à petit pour devenir quelque chose de troublant sur lequel ils ne parviennent pas vraiment à mettre de mots. Mais les fantômes du passé ne sont jamais vraiment bien loin pour Kiuchi, et la situation familiale de Nakajô se complique encore davantage...