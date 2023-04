L'amour était presque parfait. Ingrid Bergman et Robert Capa, les amants magnifiques

"Amoureuse, je ne l'ai été que de Capa. Bob ne voulait pas m'épouser, mais il m'avait délivrée. Quelle plus belle preuve d'amour ? Il m'a offert, en retour, le plus précieux cadeau de non-mariage du monde : la clé pour m'affranchir de mes servitudes". Juin 1945. Ingrid Bergman débarque à Paris et tombe aussitôt sous le charme de Robert Capa, qu'elle croise au Ritz. Le "plus grand photographe de guerre du monde" et la star d'Hollywood vont vivre deux années de passion. A Paris, Berlin, New York et Los Angeles, une folle aventure joyeuse et tendre, qui demeurera secrète mais fera de l'actrice une femme libre à jamais. Jean-Michel Thénard est rédacteur en chef adjoint du Canard enchaîné.