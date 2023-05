Mon planner journal de prof d'école. Pour une année zen et bien organisée, Edition 2023-2024

Un nouvel outil pratique et facile d'utilisation qui regroupe tout ce dont vous avez besoin pour organiser votre enseignement dans votre classe ! - Un cahier-journal à compléter pour noter toutes les activités de la classe - Un calendrier pour visualiser l'année scolaire - Un mémo pour noter les coordonnées de vos différents contacts - Des tableaux pour établir la liste de vos élèves et leurs besoins particuliers, le suivi administratif, votre emploi du temps, vos programmations... - Des pages pour noter l'organisation de votre enseignement et votre espace classe, suivre votre budget, préparer la rentrée et la réunion de parents d'élèves - Un tableau de suivi des élèves pour noter leurs résultats aux évaluations