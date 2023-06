Les contes de notre enfance revisités... pour nourrir tous nos cauchemars ! Une ancienne légende de 1764 qui refait surface. L'école du Gévaudan ainsi que la ville qui l'entoure assiégées par des crimes insolites. Un monstre qui refait surface et qui raconte ses états d'âmes. Le regard du diable et l'intelligence d'un gladiateur rusé, gaillard et habile. Dans ce Conte Interdit, Bryan Perro revisite la légende de la Bête du Gévaudan, surnom attribué à des canidés ayant mené des attaques souvent mortelles sur des citoyens français du xviiie siècle, dans le département de la Lozère. Ne croyez surtout pas que la Bête n'est qu'un énième type de loup-garou... c'est bien plus dangereux !