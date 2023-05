Cahier de vacances pour adultes, l'officiel 2023

Bronzez en révisant tout ce que vous avez oublié ! Tout le monde se souvient de ses devoirs de vacances (dictées, problèmes de mathématiques... Notre ouvrage permettra à chacun de retomber en enfance de façon ludique et humoristique en révisant les bases du français, des maths, de l'histoire et de la géographie, et en testant sa culture générale... Le Cahier de vacances pour adultes allie humour et pédagogie. Plus de 200 exercices inédits : français, littérature, maths, sciences, histoire, géographie, culture générale) qui permettront à chacun de réviser ses classiques. Et comme c'est l'été et qu'on aime s'amuser, on vous propose aussi des jeux : faites travailler vos méninges grâce à des nombreux exercices cérébraux, des sudokus, des grilles de mots cachés , des mots fléchés et des énigmes à résoudre. Evidemment, les solutions sont présentes à la fin de l'ouvrage - à ne consulter qu'après avoir fait les exercices - car on ne triche pas !