La révolution ChatGPT. L'IA qui a déjà séduit plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde !

ChatGPT est LE service web à la mode sur Internet en 2023 ! Pour beaucoup d'utilisateurs, ChatGPT est aussi révolutionnaire que le Web 2. 0 aux début des années 2020. Lancé en novembre 2022, il comptait en janvier 2023 déjà plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde ! Plus précisément, il s'agit d'un agent conversationnel utilisant l'intelligence artificielle, développé par OpenAI et spécialisé dans le dialogue. ChatGPT utilise un modèle de langage génératif pré-entraîné pour comprendre les questions des utilisateurs, prendre en compte le contexte et générer des réponses conversationnelles précises et pertinentes. Ce livre examine les divers aspects de ChatGPT, y compris son fonctionnement interne, son utilisation dans des projets informatiques, son impact sur l'emploi et la société, ainsi que les implications juridiques et éthiques de son utilisation. Il aborde également les perspectives à long terme pour ChatGPT, y compris les avancées futures possibles, les défis d'adoption et les considérations pour une utilisation éthique et responsable. En fin de compte, ce livre offre une vue d'ensemble sur ce qui est peut-être l'un des développements les plus importants en matière d'IA (Intelligence Artificielle) dans l'histoire récente et fournit des informations utiles pour les chercheurs, les décideurs et tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de la technologie.