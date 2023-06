Un été à l'Islette

Géraldine Jeffroy tisse avec subtilité vérité artistique et imagination romanesque. Des destinées se croisent et des passions s'exacerbent. Château de l'Islette, juillet 1892. Camille Claudel y installe son atelier estival. Comme Rodin tarde à la rejoindre, elle confie son désarroi à Claude Debussy et travaille sans relâche. A mesure que La Valse prend forme, traduisant la tension extrême au sein du couple, la petite châtelaine et sa préceptrice, Eugénie, entrent dans la danse. Géraldine Jeffroy tisse avec subtilité vérité artistique et imagination romanesque. Des destinées se croisent et des passions s'exacerbent. Cet été-là verra naître des chefs-d'oeuvre : La Valse et La Petite Châtelaine de Camille Claudel, le Balzac de Rodin et L'Après-midi d'un faune de Claude Debussy.