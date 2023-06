La protégée du Highlander

Lorsque lady Edith ouvre enfin les yeux après des jours de maladie, son monde entier bascule. Non seulement son frère et sa belle-soeur ont disparu, l'abandonnant à son sort, mais voilà qu'elle apprend que son mal est dû à un empoisonnement, et qu'elle a bien failli mourir ! Elle ne doit son salut qu'à l'intervention du ténébreux Niels Buchanan, guerrier du clan voisin... même si elle se serait bien passée de le trouver dans sa chambre à son réveil ! Le Highlander aux yeux brûlants semble déterminé à la protéger jusqu'à ce que la menace soit éliminée, et donc à la suivre comme son ombre. Mais, plus que la vie, c'est son coeur qu'Edith risque bien de perdre au nom de la passion... Roman réédité