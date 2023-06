Mortelle ressemblance - Le bébé de l'ombre

Mortelle ressemblance, R. Barri Flowers Série "Enquêtes dans le Pacifique" - Tome 1/4 Crimes en série au pays du soleil... A Hawaï, un nouveau corps de femme est retrouvé. Une fois encore, il s'agit d'une jeune Maorie. Peu de pistes. Pas de témoins... Pour le détective Logan Ryder, l'enquête tourne au fiasco. Seul réconfort dans son désarroi, la présence d'Elena Kekona. Elena, la séduisante psychologue qui l'aide à surmonter la mort de son coéquipier. Elena qui ressemble beaucoup trop aux victimes du tueur de la Grande Ile... Le bébé de l'ombre, Lara Lacombe Le bébé est à moi... Juste ces mots tracés sur son pare-brise et une cible : la signature du tueur de l'Alphabet. Le coeur battant, Ridge Colton tente de mettre de l'ordre dans ses idées. Qui donc est ce bébé, cette fillette âgée de deux semaines qu'il a trouvée devant sa porte avec un message : S'il vous plaît, occupez-vous d'elle jusqu'à mon retour ? Et quel lien y a-t-il entre elle et le criminel que la police recherche depuis des mois ?