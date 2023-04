Printemps 68. Les Beatles et les Stones font vibrer la planète. La contestation bouillonne à Paris. A Cambridge pour apprendre l'anglais, Chris, dix-huit ans, révolutionne sa propre vie. Il explore les dédales de la ville estudiantine, rencontre Harry le fragile colosse, Simon l'amateur de voitures anciennes, Mike le compositeur de protest songs. Et surtout Maybelene, brillante, élégante, irrésistible. Fin connaisseur de la Beat Generation, Jean-François Duval a notamment publié LuAnne sur la route avec Neal Cassady et Jack Kerouac (Gallimard, 2022). Il y a du rythme, une précision musicale dans L'Année où j'ai appris l'anglais (Ramsay, 2006, repris ici sous le titre Un amour anglais) : voici un roman d'éducation sentimentale qui sonne parfaitement juste. "A Cambridge, j'ai été un autre, un type que je n'avais jamais été et qu'il m'est arrivé d'admirer : ce type a existé quelques semaines en tout et pour tout, puis il a disparu".