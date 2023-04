50 expériences scientifiques. Pour les petits physiciens du week end

Fabriquer un ballon-fusée, apprendre à dessaler l'eau, créer des éclairs, gonfler un ballon sans la bouche, fabriquer une cloche de plongeur, un roulement à billes, un minimoteur électrique... . Et comprendre le pourquoi du comment ! Dans ce livre, un père, chercheur à l'Ecole des Ponts ParisTech, et ses deux fils, collégiens, nous font partager leur rituel de leur fin de semaine : "l'expérience du week-end" . Il s'agit d'une petite expérience de physique, simple, réalisée avec des objets de la vie quotidienne. Amusante à réaliser, elle permet de mieux comprendre le monde et son fonctionnement dans ses aspects techniques et scientifiques. Son but est aussi, et surtout, d'inciter à chercher l'explication derrière un phénomène apparemment mystérieux, de se former à appliquer une démarche scientifique ; bref, de faire du lecteur un petit curieux, dans le sens le plus positif du terme. Ces expériences faciles et amusantes, qui sont décrites en photos dans l'ouvrage, ont toutes été réalisées par les auteurs. Des illustrations scientifiques viennent compléter les explications afin de bien comprendre et retenir les "petites leçons de sciences physiques" qui en découlent.