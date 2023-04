Du salaire pour nos transitions

"Ils appellent ça genre. Nous appelons ça travail non payé. Ils appellent ça perversion. Nous appelons ça absentéisme. Chaque meurtre est un accident du travail. La transsexualité et la cissexualité sont toutes les deux des conditions de travail ... mais la transition est le contrôle de la production par les travailleureuses, pas la fin du travail. Plus de genre ? Plus d'argent. Rien ne sera plus puissant à des détruire les vertus guérisseuses d'une transition. Névroses, sucides, désexualisation : maladies du travail des trans. "