Suricate n'est pas poli

Suricate ne sait que pousser et bousculer, insulter et se vanter ; bref, Suricate est vraiment malpoli ! Quand il organise une fête à laquelle personne ne vient, les autres décident de lui expliquer pourquoi ils ont préféré ne pas y aller. Dans la vie, notamment quand on est enfant, il arrive de rencontrer des difficultés : d'avoir peur, de se sentir triste, d'être intimidé, inquiet, en colère... Dans ces moments-là, on se sent différent et souvent très seul. Heureusement, on peut toujours compter sur quelqu'un. Cette collection d'albums s'appuie sur des illustrations et des histoires d'animaux remplies de tendresse pour aborder avec les jeunes enfants les premières émotions qu'ils ne savent pas encore nommer.