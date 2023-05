Low carb. Près de 80 recettes zéro frustration

Vous souhaitez réduire les glucides de votre alimentation sans vous priver ? Alors ce livre est fait pour vous ! Le régime Low carb ­- c'est-à-dire pauvre en glucides - fait en effet de plus en plus d'adeptes : certains pour perdre du poids, d'autres pour une question de bien-être. Les avantages du régime Low carb ? Une perte de poids rapide, pas de sensation de faim, pas besoin de compter les calories. Alors comment se lancer ? Suivez le guide. Chloé Saada vous donne une mine de conseils pratiques pour passer à une alimentation low carb et vous livre clé en main près de 80 recettes pour tous les jours et pour satisfaire toutes les envies. Pour conjuguer plaisir et équilibre, il existe en effet de nombreuses alternatives meilleures pour la santé et qui permettent de craquer en toutes occasions et sans aucune modération.