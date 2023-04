Etudes Germaniques N° 1, 2023 : Martin Buber. Un judaïsme en dialogue. Hommage à Bernd Witte

Présentation, par Dominique Bourel et Jean-Marie Valentin ARTICLES Gilles HANUS : Relire Judaïsme de Martin Buber Jean BAUMGARTEN : Collecter, traduire et réécrire. Martin Buber et les récits hassidiques Silvia RICHTER : Le problème de l'éthique et le visage de l'autre. Martinn Buber et Emmanuel Levinas en dialogue Sonia GOLDBLUM : Martin Buber, Franz Rosenzweig et le complexe judéo-allemand Dominique BOUREL : Martin Buber et le Christianisme. "Un dialogue solitaire" avec Hans Urs von Balthasar VARIA Albrecht CLASSEN : Modelle politischer und persönlicher Kommunikation in der Literatur des deutschen Spätmittelalters. Der Fall von Rudolfs von Ems Der guote Gêrhart (ca. 1220) Jean-Marie VALENTIN : Hedonè et paideia. Le théâtre de Brecht ou le plaisir sauvegardé In memoriam Bernd Witte NOTES ET DOCUMENTS Philippe ZARD : Kafka en Pléiade, volumes III et IV Karine WINKELVOSS : Fruits du poème, fleurs du jardin. Les Sonnets à Orphée selon Jean Bollack Gerald STIEG : Canetti als Anti-Nietzsche Daniel AZUELOS : Europa ! NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES Wilhelm VOSSKAMP, Zweite Gegenwart. Poetologische Lektüren zu Goethes 'Dichtung und Wahrheit' - Susette Gontard, la Diotima de Hölderlin. Poèmes, lettres, témoignages. - Andreas BEYER, Künstler, Leib, Eigensinn. Die vergessene Signatur des Lebens in der Kunst