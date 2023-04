Mes premiers ateliers de scoubidous

Un guide complet pour apprendre à réaliser les différents types de scoubidous (ronds, carrés, rectangulaires, spirales...), ainsi que de nombreux modèles variés à transformer en grigris, bijoux et porte-clés (objets, personnages, animaux fleurs, fruits et légumes...) Toutes les explications sont accompagnées de pas à pas illustrés et détaillés pour ne jamais emmêler ses fils à scoubidous !