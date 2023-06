Artist Until I Find A Real Job

Cet ouvrage encyclopédique, qui n'est pas un catalogue raisonné, constitue une rétrospective du travail d'atelier de JR. Il présente une sélection considérable d'oeuvres de l'artiste, de 2002 à nos jours - soit vingt ans de création artistique. C'est la première fois que JR publie un livre centré sur ses oeuvres et non sur ses projets. Son travail est présenté dans des chapitres reprenant la typologie de ses oeuvres : collages, oeuvres mécaniques, oeuvres sur verre, encres sur bois, superpositions, photographies, marouflages sur toile, sculptures, lithographies, installations in situ, et NFTs. Un entretien avec Hans Ulrich Obrist introduit le travail de JR, ainsi qu'un essai d'Eric Roth (le scénariste hollywoodien, auteur de Forrest Gump, Munich ou encore House of Cards, qui a écrit le court métrage ELLIS réalisé par JR en 2015.), et un texte d'Hugo Vitrani (curateur au Palais de Tokyo). Différents cahiers imprimés en trichromie mettent en avant le savoir-faire de l'équipe de l'artiste et des artisans qui participent à la production des oeuvres.