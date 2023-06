Yoko Tsuno Tome 24 : Le Septième Code. Opé l'été 2023

Accompagnée par ses fidèles amis, Pol et Vic, Yoko nous emmène en Amazonie où un certain Krüger les a invités pour une mystérieuse partie d'échecs. Mais qui est donc ce Krüger et surtout quelles sont ses intentions inavouées ? Dès son arrivée, Yoko rencontre Emilia, une adolescente pétillante et effrontée. Très vite, une complicité singulière s'installe entre elles. Dans la chaleur moite de la jungle, ce duo de charme et de fraîcheur va nous guider à travers une aventure riche en rebondissements.