La maison universitaire de la Grande Chartreuse. L'auberge des coucous (1903-1940)

Point de départ de l'ouvrage : 1903 : les pères Chartreux sont expulsés de leur Monastère qui devient alors un bâtiment public géré par le Conseil général de l'Isère. Le Monastère devient alors un lieu touristique très visité puisqu'en 1930, il accueille plus de 100 000 visiteurs par mois. A partir de 1920, le Conseil général décide également d'en faire une maison estivale d'accueil universitaire. Des universitaires de toute l'Europe viennent y séjourner (allemands, suisses, etc.) faisant alors naître une violente polémique entre mouvements laïques et mouvements catholiques, qui considèrent que c'est le diable qui arrive dans la maison de Dieu. La Presse d'action catholique s'en empare et fait remonter le conflit à l'échelon national en affichant une opposition très violente vis-à-vis de ces universitaires étrangers, pétrie d'anti intellectualisme et de xénophobie. Les universitaires sont comparés à des coucous, oiseaux qui s'installent dans le nid des autres oiseaux ! Cette situation dure 10 ans jusqu'à ce que ce que le Régime de Vichy rende le Monastère à ses Pères, qui depuis est fermé à toute visite. L'ouvrage retrace fidèlement cette période, longtemps restée ensevelie du fait de la violente lutte entre Etat et Eglise dont elle témoigne. Il dévoile l'un des épisodes les plus éclairant de l'anti-intellectualisme qui s'est développé entre les Deux Guerres qui se termine en juin1940 dans la double glorification simultanée du retour des religieux et de l'installation du Régime de Pétain.