Potions de Sorcières. Concoctez vos élixirs magiques

Découvrez l'Incontournable de l'étagère Sorcière ! Cet ouvrage ludique et accessible vous offre 90 recettes faciles à suivre et des instructions détaillées sur l'utilisation des potions pour votre Pratique Magique. Michael Furie explore ici les breuvages et élixirs et vous transmet comment ils peuvent renforcer vos sorts. Potions de Guérison, de nettoyage, de protection, de prospérité ou encore d'Amour Vous découvrirez ici comment utiliser différents types de chaudrons avec des recettes efficaces, des sorts et des correspondances pour les adapter à votre Pratique Magique Améliorer vos Compétences Psychiques, préparer vos bières pour les Sabbats, concoctez des recettes Astrologiques et bien d'autres mélanges magiques comme des Huiles et des Onguents. Un monde de possibilités s'ouvre à vous où les Potions n'aurons plus de secrets pour vous !