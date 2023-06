Sans Blessures apparentes. Enquête sur les damnés de la guerre

Grand reporter, Jean-Paul Mari est témoin depuis trois décennies des conflits qui ensanglantent le monde. Confronté à la mort de deux collègues journalistes en Irak, il décide de donner la parole à ceux qui, ni victimes directes, ni bourreaux, ont pourtant vu la mort de près, souvent de bien trop près. Militaires, humanitaires et journalistes, tous ont été choqués et ont enfoui cette expérience au plus profond d'eux-mêmes devant l'incrédulité de ceux qui ne l'avaient pas vécue. Dans ce récit, Jean-Paul Mari libère leur parole, leur conscience et leur coeur. Il donne voix à l'indicible, à l'inconcevable, à ce que la société refuse de reconnaitre, cette névrose post-traumatique de ceux qui reviennent tout droit du royaume des enfers.