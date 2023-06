La Science de l'enrichissement - Maîtrisez les lois fondamentales de la création de valeur

"Il existe une science de l'enrichissement, et c'est une science exacte, tout comme l'algèbre et l'arithmétique. Certaines lois régissent le processus d'acquisition de la richesse. Quiconque apprend ces lois et leur obéit prospérera, c'est une certitude mathématique". La richesse n'est pas réservée à une élite. Elle ne dépend ni de vos talents, ni de votre intelligence, ni de votre niveau d'études, mais de votre manière de penser et d'agir. Dans cet immense classique du développement personnel, Wallace D. Wattles dévoile les lois immuables qui favorisent la création de richesse. En les appliquant et en définissant avec clarté la vie de vos rêves, vous pourrez : - imprégner vos actions de cette vision pour en multiplier la portée ; - faire de vos ressources et de votre travail actuels des outils de réussite ; - repérer avec facilité les opportunités et les secteurs jusqu'ici inexplorés ; - libérer le pouvoir monumental de votre esprit pour attirer l'abondance.