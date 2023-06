Chaque serment que tu brises

Pour Abigail, épouser Bruce le millionnaire est la chance de sa vie. A défaut de grande passion, son univers facile et confortable la séduit. Fiancé parfait, Bruce va jusqu'à organiser lui-même son enterrement de vie de jeune fille en Californie. Mais là, quelque peu éméchée, Abigail passe la nuit dans les bras d'un inconnu, Scottie. Une erreur sans conséquence, pense-t-elle non sans remords. Mais voilà que Scottie réapparait juste avant la cérémonie et supplie Abigail de tout annuler. Pire, il la suit sur l'île isolée où elle passe sa lune de miel. Abigail panique, mais n'est-il pas déjà trop tard ?