Habiter une ville touristique. Vue sur mer pour les précaires

Ce livre est un travail inédit qui s'attache à décrire les mécanismes de touristification des villes côtières et la mise au ban d'une partie importante et précarisée des populations locales qui ne peuvent plus se loger sur leur territoire. Cet essai multiplie les formes et les approches. A travers des analyses, des entretiens, des focus historiques, c'est un travail riche de recherche-action que ce collectif a entrepris, en partant de l'exemple particulier de la ville de Douarnenez qui subit de plein fouet ce processus déjà à l'oeuvre dans de nombreuses villes européennes et mondiales. Afin de dégager des pistes de réflexion pour repenser l'habiter au sein des villes touristiques.